TRAGÖÖDIA: välgutabamus nõudis kahe naisjalgpalluri elu 

Tlahuaci linnas toimunud matš katkestati teise poolaja alguses, kui staadioni kohale jõudis tugev vihmasadu ja äike. Jalgpallurid kamandati platsilt ära, kuid viis mängijat naasid korraks murule, et üles otsida mängupall. Just sel hetkel lõi väljakusse välk.

Välgutabamuse saanud naised toimetati kiiresti lähedal asuvasse haiglasse, kuid kahe mängija elu ei õnnestunud päästa. Ülejäänud kolm said teise astme põletusi ning nende seisund on stabiilne.

Hiljuti sai Venemaal välgutabamuse Znamja Truda noor väravavaht Anton Zaborovski. Noormees oli kaks nädalas haiglas, kuid tema paranemine on olnud nii edukas, et ta on naasnud treeningutele ja teenis Trudalt ka oma karjääri esimese profilepingu.