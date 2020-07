Kyrgios koroonapesas mänginud Coricile: sinu vaimne tase on null! 

Kui Coricilt selle kohta päriti, siis ta ütles, et temal on Kyrgiose lobast ükskõik.

"Lugesin, mida ta kirjutas, kuid ma lihtsalt ei hooli sellest, sest talle meeldib olla kindral siis, kui lahing on lõppenud. Oleks seda öelnud keegi teine, siis ma mõistaks, kuid Kyrgios... See ei tundu lihtsalt usutav," kommeneteeris horvaat.

"Sa peaksid hoolima," pahandas Kyrgios vastu. "Kas sul on peas kivid? Sina õigustad oma semusid, kuid mina tahan, et nad vastutaks. Kui ma seda rääkisin, ei tahtnud ma kedagi hurjutada. Nad on tennisistid, nad pole mingid erilised inimesed. Aga ongi nii, nagu ma arvasin: Corici vaimne tase on null!"