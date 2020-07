Kontaveit pärast võimsat võitu: olen rahul, teadsin, et olin väga palju treeninud ja vaeva näinud 

Vaid 54 minutit kestnud mängus ei jätnud 24aastane Kontaveit endast kuus aastat vanemale vastasele mingit võimalust

Ootusi eestlanna enne kohtumist endale ei pannud. Kui tänavu veebruaris oli Kontaveit saanud Sevastovast jagu Katari lahtistel, siis paar nädalat tagasi jõudis lätlanna poolfinaali Berliini näidisturniiril. Tema heast vormist andis tunnistust ka tõik, et selle aasta veebruaris oli ta suutnud alistada Serena Williamsi.

“Ma ei oodanud midagi. Muidugi tahan iga mängu võita, aga teadsin, et ta oli Berliinis väga hästi mänginud ja küllaltki lihtsalt tugevaid mängijaid võitnud, seega mul polnud ootusi. Kodupubliku ees oli väga hea tunne mängida, rahvas annab mulle väga palju energiat ja mul on hea meel, et nii palju inimesi vaatama oli tulnud,” selgitas Kontaveit.

Pika mängupausi järel oli eestlanna mõistagi pisut ärevil, ent õnneks jõudis ta matšiga kiiresti kohaneda.

“Tundsin alguses küll, et olin ärevil, aga õnneks sain esimese seti keskel sellest üle, kuid seesmiselt väga korralikult. Mulle üldiselt sobib mängida selliste vastaste vastu, kellega saan ise mängu kontrollida. Tal pole väga tugevad löögid, mis mind positsioonis välja ajaks, kuid muidugi ta liigutab palli hästi ning on väga osav, kuid mulle sobib see paremini kui vastane, kes väga kõvasti lööb,” sõnas Kontaveit.