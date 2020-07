Mitu Inglismaa klubi tahavad, et Manchester City visataks Meistrite liigast välja 

Lisaks sellele, et tühistati keeld, vähendati 30 miljoni euro suurune rahatrahv kümnele miljonile. Kuigi CAS kritiseeris tippklubi, et too ei suutnud teha UEFAga koostööd, leiti, et pole piisavalt tõendeid, et makseid teostati City suursponsorile Etihadile kolmanda osapoole kaudu.