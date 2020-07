Lõuna-Eesti teedel varasemalt mitu korda kihutanud Hyundai äss loodab kogemused Rally Estonial maksma panna 

Tõepoolest, Breen on Rally Estonial osalenud neli korda. "Tänavu osalen rallil viiendat korda. Hea küll, korra sõitsin R2-masinaga, kuid olen alati Eesti üritust nautinud ning loodan, et suudan oma kogemused maksma panna, lausus iirlane WRC kodulehel avaldatud intervjuus.

Kaks aastat tagasi jõudis ta Citroeniga rallil poodiumile, mullu tegi Eestis teedel ta debüüdi Hyundaiga. "Vaatasin kiiresti ajakava ning tundsin ära paari katse nimed. Loodan, et teed on sarnased nendega, mil varasemast olen harjunud. Mul on kogemust ning oleks pettumustvalmistav, kui me seda ära kasutada ei suudaks. Ma ei jõua ära oodata, millal taas WRC-masinaga kihutada saan," lisas Breen.