Legendaarne Aleksei Tammiste: mul oli platsil küll ja küll erinevaid konflikte 

Mu kallis naine oli see, kes kohvikut pidas ja mina proovisin lihtsalt abiks olla. Eks minu nimi on kindlasti paljudele asjadele kaasa aidanud. Enamus sõpru ja tuttavaid, kes on kõrgetel kohtadel, on ikka alati ära kuulanud ja võimalusel abiks olnud. Naisel mul ärivaistu on ja tema pidas seda kohvikut väga hästi. Aga see mängiti miskipärast ühel hetkel ümber.

See oli selline olukord, et ma ei kujutanud ette, et inimesed saavad sellised olla. Kui Kalevi spordihallis remont tehti, siis sai räägitud ja küsitud, mis võimalused jätkamiseks on. Kõrged mehed ütlesid, et kes peale minu ikka siia sobib, küll ma saan ja olgu ma rahulik. Lõpuks oli kaks tahtjat, meie kõrval ka üks väga suur kohvikukett. Oli kohe näha, et see asi kaldub sinna.