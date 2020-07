FOTOD | Maailma enimteeniva naissportlase bikiinipildid ajasid fännid pööraseks. Osaka: miks ma peaksin hoidma süütut imagot? 

Suurema osa elust USAs elanud Osaka ema on jaapanlanna ja isa on pärit Haitilt. Sarnalselt paljudele teistele sporditähtele on ka Osaka asunud võitlema aktiivselt rassismi vastu. "See, et see ei juhtu teiega, ei tähenda, et seda üldse ei juhtuks," kommenteeris ta paar kuud tagasi Black Lives Matter liikumist. "See on naljakas, et inimesed, kes tahavad spordisaalis kanda ketti, kuulata hip-hopi ja kasutada slängi, on nüüd ühtäkki täiesti vait."