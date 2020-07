Maailma esireket jätab koroonaviiruse tõttu US Openi vahele 

"Otsustasin oma meeskonnaga, et me ei sõida sel aastal Ameerika Ühendriikidesse Western & Southern Openile ega US Openile," ütles Barty oma avalduses. Austraallanna sõnul on loobumise põhjuseks Ühendriike kummitav koroonaviirus.

"Armastan mõlemat turniiri ja tegu oli keerulise otsusega, aga COVID-19-ga õhus jätkuvalt suuri riske ja ma ei taha oma meeskonda ega ennast sellisesse olukorda panna," selgitas maailma esireket oma otsust.

Barty näol on tegu seni kõige suurema tennisetähega, kes viiruse pärast on US Openist loobunud. "Lähinädalatel teen otsuse Prantsusmaa lahtiste ja seda ümbritsevatel WTA Euroopa turniiridel osalemise osas," lisas ta.

Barty on valitsev Prantsusmaa lahtise võitja, US Openil jõudis ta möödunud aastal neljandasse ringi.