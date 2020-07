Soome rallitähe pikk võistluspaus saab läbi 

Lappi kartis veel mõned nädalad tagasi, et ta ei saa enne Rally Estoniat võistelda ja peab piirduma ühepäevaste testidega Inglismaal. Soomlase õnneks saab ta kätt soojas hoida Jämsä rallil. Tõsi, mehe tagumiku all pole M-Spordi varustus, vaid JanPro ettevõttele kuuluv Ford Fiesta.

"See on hooaja jätkumise eel ideaalne viis randmete soojas hoidmiseks. Eesmärk on leida kiirus enne septembri alguses toimuvat Rally Estoniat."

"Tore on näha Esapekkat Ford Fiesta roolis. Ma tean, et ta pole saanud sõita. Võin ainult ette kujutada, mis tunne teda valdab. See ralli on ideaalne ettevalmistus Eestis toimuvaks etapiks," ütles M-Spordi meeskonna boss Richard Millener.