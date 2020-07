TIHE PÄEV ÜLEMINEKUTURUL: Richard Aland siirdus Levadiasse, Nikita Andrejev Legionisse 

"Esmamulje on hea! Kõik võtsid mind sõbralikult vastu ning esimesel treeningul käis juba kõva andmine!" iseloomustas Aland oma esimest kokkupuudet uute kaaslastega uue koduklubi kodulehel. "Ma usun, et meie eeliseks on ühtne mentaliteet – Levadia on alati olnud võimas ja võitlev meeskond, nõrkuseks hetkel kaitsepool," lisas ta.

FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko avaldas Alandi liitumise üle heameelt"“Oleme õnnelikud ja rahul, et saime Richardi näol uue väga heal tasemel väravavahi. Pärast Sergei Lepmetsa lahkumist oli meil väravavahtide osakonnas tühi koht ning Richardi tuleku abil õnnestus see Eesti mängijaga täita. Olen väga optimistlik ning loodan, et tema edasine käekäik FCI Levadias kujuneb edukaks," sõnas Pareiko.

26aastane Aland on sündinud Tartus ning alustas oma jalgpallurteed sealses JK Merkuuris treener Andrus Meinhardi käe all, hiljem siirdus ta teise Tartu klubi SK 10 Premiumi noortesüsteemi. Premium Liiga tasandil on Aland esindanud pikka aega Nõmme Kaljut (2013-2014) ja FC Florat (2015-2020), vahepeal ka laenulepingu alusel Pärnu JK Vaprust (2018). Kokku on Alandi kontol 78 Premium Liiga mängu.

Soccernet.ee teatel registreeris TJK Legion renda ridadesse ründaja Nikita Andrejevi. Narvas sündinud 31aastane Andrejev on Premium liigas mänginud 173 mängu ja löönud täpselt 100 väravat. Tallinna Levadias noorelt särama löönud ja Venemaa noortekoondisesse jõudnud Andrejev siirdus 2009. aastal Hispaaniasse Almeriasse ja pallis hiljem aastaid Venemaal, enne kui 2017. aastal tagasi Levadiasse jõudis.