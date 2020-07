Rally Estonia korraldaja: võtame kasutusele väga suured jõud, et läbi metsa ei pääseks kiiruskatsete äärde 

Rallit pääseb praeguse plaani järgi raja äärde vaatama 16 000 huvilist, kes on jaotatud 1000 inimese suurusteks gruppideks, mille segunemise vältimine on korraldajate prioriteet. Selleks tuleb müügile 16 erinevat paketti, mille sisu ja reeglitega saab tutvuda ralli kodulehel (www.rallyestonia.ee).

Samal teemal WRC Rally Estonia avaldas piletimüügiga seotud olulist teavet "Korraldame rallit kogu maailma meedia valvsa pilgu all," osutas 4.–6. septembrini toimuva Rally Estonia direktor Urmo Aava. "Loomulikult olnuks hästi lihtne öelda, et pealtvaatajad pole lubatud, aga see pole see väljakutse, mida ootab meilt rahvusvaheline autoliit või promootor või ka tiimid."

Samuti korraldustiimi kuuluv Tarmo Hõbe lisas: "Kui tõestame end, siis usun, et väga palju meie välja töötatud lahendusi võetakse kasutusele järgmistel WRC-etappidel, F1-s või ka jalgpallis. Vastutus, kohustus, aga ka võimalus näidata ja tõestada on väga suur. Süsteemi taga on väga palju tunde mõtlemist, aga me pole hiromandid ega suuda kõike ette näha.

See, et Eestis toimub aastal 2020 MM-etapp, on uskumatu. Teame, et [pileti]nõudlus võiks olla 80 kuni 100 000, aga ka 16 000 pealtvaatajat on Eestis mõistes väga arvestatav kogus. Teame, et näiteks Saksamaa ralli tuleb veel piiratum, seega näeme asja positiivselt."

Aava rõhutas taas, et organiseerijad teevad tihedat koostööd terviseametiga ning vajadusel ollakse valmis viima pealtvaatajate arv nulli. Aava ei välistanud ka vahepealse variandi rakendamist, näiteks gruppide kahandamist 500 inimeseni, kuid Hõbe ei pea seda võimalust loogiliseks. Kindel on see, et pealtvaatajate arv ei suurene mitte mingil juhul.

"1000 pole valitsuse või terviseameti antud reegel," sõnas Hõbe, "pigem näeme näeme, et see on vabas looduses optimaalne grupp inimesi, keda suudame kõikidel pealtvaatajate aladel piisavalt hajutada. Kui 1000 inimest hakkavad liikuma järgmisele alale, tähendab see umbes 300–400 autot, mis pole nii suur mass, mis tekitaks tohutuid ummikuid. Oleme arvestanud, et kui ühel alal kiiruskatse lõpeb, siis jõuab järgmisesse kohta rahulikult. Ei pea kiirustama ega liikluseeskirju rikkuma."

Neile, kes plaanivad rallit vaatama minna, on Aaval mõned tungivad soovitused: "Ära tule haigena. Liigu omas grupis. Püsi omas grupis. Ära sotsialiseeru. Desinfitseeri ja kanna maski, kuigi räägime vaba õhus toimuvast üritusest."