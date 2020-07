FOTO | Margikunstnik Indrek Ilves pani Tänaku ja Järveoja postmargile 

Mark ilmub 4. septembril, kuid seda saab juba praegu Omniva e-poest ette tellida. Postmark maksab 5,90 eurot, mis on rahvusvahelise maksikirja saatmise hind. Margi tiraaž on 15 000. Lisaks margile kujundas Ilves ka esimese päeva ümbriku (FDC), millel kihutavad iirlased Craig Breen ja Paul Nagle eelmise aasta Rally Estonial. Mark koos ümbrikuga maksab 6,75 eurot.

"Mind inspireerisid kiired autod ja kaunis Eesti loodus," sõnas Ilves tänasel Rally Estonia pressikonverentsil. "Läbi sai vaadatud paar tuhat eelmisel Rally Estonial tehtud fotot, millest valisin välja 300. Neist umbes kümnel protsendil oli potentsiaali jõuda margile. Suur tänu kõikidele fotograafidele, kes seisid õigel ajal õiges kohas. Postmargi foto autor on lätlane Galdis Smudzis ja ümbrikul Jaanus Ree."

Kunstnik lisas: "Pildil on heas mõttes tüüpiline loodus, mille vahel ralli suuremas osas kulgeb. Ümbrikul on Craig Breen seepärast, et oleks Tänaku ja Järveoja praegune võistlusauto."