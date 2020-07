Tänak, Ogier ja teised ralliässad kihutavad Eesti teedel ka augustis 

"Praeguse seisuga arvan, et paneme Oti ja Thierry jaoks välja kaks autot, ent see pole veel kindel. Meile on tähtis, et saaksime enne hooaja jätkamist võistlustunde tagasi. Peame seda tegema. Võime küll testida, kuid ralli on teine asi," lausus Hyundai pealik Andrea Adamo.

Itaallasel on hea meel, et neil avaneb võimalus panna piloodid proovile Toyota ässade vastu. "See on tore, et Toyota ka seal on. See meeldib fännidele ning tuleb kasuks spordile - saame näha üle pika aja võidusõitu," lisas Adamo.