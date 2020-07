Gulbisega pika lahingu maha pidanud Ivanov: võit olnuks hea boonus, aga pean mänguga rahule jääma 

"Eks ta mingisuguse eelise andis, sain palju häid mänge Eesti meistrivõistlustel, kuigi need matšid toimusid liivaväljakutel. Siin oli kiirem kate, hea serv on päris tähtsal kohal ja sellise vastasega on kõvakattel keerulisem mängida. Tähtsad hetked ta kallutas oma 200 km / h serviga enda kasuks," sõnas Ivanov.

"Väga kihvt oli. Eriti meeldis mulle siis, kui mäng välja tuli ja sain palju ilusaid punkte. Ütlen ausalt, et ma ilmselt pole kunagi nii suure publiku ees mänginud. Huvitav on see, et ma polnud isegi pinges. Kui võrrelda eilse päevaga, siis tahtsin eile väga ilusat mängu näidata ja võib-olla sellepärast läksin veidike krampi. Tahtsin mängida sellist tennist, mida ehk ei oska veel mängida. Täna võtsin natuke rahulikumalt ja suutsin oma taset hoida. Loodan, et see polnud minu maksimum, ehk jäi midagi sisse, aga arvan, et olin täna päris hea," nentis Ivanov.