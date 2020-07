Hyundai boss Adamo kommenteeris kuulujutte Tänaku ja Neuville’i tiimisisesest rivaalitsemisest 

Hyundai asub võistlustulle juba sel pühapäeval Rally di Albal ning tiim võtab seda suurepärase testina enne taasalgavat MM-hooaega. Kuigi Eestis sõidetakse kiiretel kruusateedel ning Rally di Alba on asfaltil, siis Adamo sõnul on iga võistlus ettevalmistuseks oluline.

„Kõik sellised võimalused on olulised. See pole tähtis vaid sõitjatele ja kaardilugejatele vaid kogu tiimile. Teastimine on testimine, ent võistlus on ikkagi teistmoodi olukord. Testimise puhul pole võistluspinget,“ rääkis Adamo WRC ametlikule kodulehele. „Kohal on tiim ja meedia ning tunne on jälle rohkem normaalse elu moodi.“