Hea võimalus Tänakule! Selle hooaja autoralli MM-kalender saab ühe ralli võrra täiendatud 

Nimelt tulevad Türgi ralli korraldajad MM-sarjale vastu ja tõstavad võistluste toimumisaja nädala võrra varasemaks, mis tähendab, et toimuda saab ka Belgia ralli.

Kuigi belglased pole veel kuupäevi kinnitanud, olid nad varem väga huvitatud, et saavad kodupubliku silme all näha Thierry Neuville’i kihutamas ning suure tõenäosusega on nad pakkumisega nõus.



Eelnevat arvesse võttes näeks MM-sarja hooaja kalender välja selline: Rally Estonia (2.-4. september); Türgi ralli (17.-20. september), Belgia Ypres'i ralli (2.-4. oktoober), Saksamaa ralli (15.-18. oktoober), Sardiinia ralli (29. oktoober - 1. november) ja Jaapani ralli (19.-22. november).