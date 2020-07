Brasiilia jalgpallistaar: isegi Brasiilias meeldib paljudele lastele Messi rohkem kui Neymar 

„Ma oleks väga rõõmus, kui Messi MM-tiitli võidaks, sest siis ta saaks end ametlikult ajaloo parimaks pidada. See on ainuke auhind, mis tal puudu. Praegu ta on Pele ja Diego Maradonaga üks parimatest, siis oleks ta parim,“ kommenteeris brasiillane kanalile TyC Sports.