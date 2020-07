Nike superreklaamis osalenud Gerd Kanter: „On väga eriline tunne olla samas reklaamis oma suure lemmiku LeBron Jamesiga“ 

„Koroona tõttu elame ju täiesti teisel ajal, aga sport ja sporditegemine on ju see, mis peaks maailma edasi viima. Sport on üks võimalus kokku hoida ja selliste reklaamide tegemine näitab spordi ühtsuse jõudu ja loodetavasti muudab maailma paremaks ja sallivamaks paigaks,“ lootis Kanter.

Kanter avas veidi ka reklaami tausta. Tegelikult võeti temaga ühendust juba veebruaris ning küsiti luba kasutada kaadrit endast. Koroonaviiruse tõttu lükati reklaam edasi ja eestlane arvas juba, et mõte jääbki ära, ent paar nädalat tagasi võeti uuesti ühendust.



„Reklaam on väga hea, aga antud kaader minust mitte just kõige parem. Tegemist on Berliini MMiga 2009. aastal, kus mul teatavasti kõige paremini ei läinud ja sain ainult pronksi. Enne seda olin võitnud üle 30 võistluse järjest,“ muigas Kanter.