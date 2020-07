Nike superreklaamis osalenud Gerd Kanter: „On väga eriline tunne olla samas reklaamis oma suure lemmiku LeBron Jamesiga.“ 

„Kui vaadata kõiki neid superstaare, kes seal üles astuvad... Näiteks on väga eriline tunne olla samas reklaamis oma suure lemmiku LeBron Jamesiga. See on suur asi,“ kommenteeris Kanter Õhtulehele.

Samal teemal Spordivaria VIDEO | Kõva värk: Gerd Kanter ühendas jõud LeBron Jamesi, Cristiano Ronaldo ja Serena Williamsiga Lisaks kiitis Kanter reklaamitegijate sõnumit. „Koroona tõttu elame ju täiesti teisel ajal, aga sport ja sporditegemine on ju see, mis peaks maailma edasi viima. Sport on üks võimalus kokku hoida ja selliste reklaamide tegemine näitab spordi ühtsuse jõudu ja loodetavasti muudab maailma paremaks ja sallivamaks paigaks,“ lootis Kanter.

Kanter avas veidi ka reklaami tausta. Tegelikult võeti temaga ühendust juba veebruaris ning küsiti luba kasutada kaadrit endast. Koroonaviiruse tõttu lükati reklaam edasi ja eestlane arvas juba, et mõte jääbki ära, ent paar nädalat tagasi võeti uuesti ühendust.