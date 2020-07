Martti Raju: Eesti sportlaste koostöö välisriikidega on tendents 

Näiteks kiiruisutajad Marten Liiv ja Saskia Alusalu on juba aastaid treeninud mõne teise maa koondisega, suusahüppaja Artti Aigro valmistub uueks hooajaks koos Soome parimatega.

"Kui üks neljast olulisest asjast – milleks on traditsioonid, võistlus- ja treeningpaik, treenerite oskusteave ja sisemine konkurents – logiseb, siis on selge, et kodumaal väga palju paremaks ei saa.

Igal juhul on kaine mõistusega sportlasel mõistlik otsida endale keskkond, kus need kõik on olemas, mitte oodata, et tekiks kas või kaheliikmeline grupp, kus oleks variant kellegagi sparrida. Näiteks maadluse raskekaalus pole varianti Heiki Nabile samaväärset sparringupartnerit leida, selge, et ta peab väljast otsima. Igal juhul on see Eestile kõvasti odavam, aga ka perspektiivikam. Terve rida spordialasid liigub samas suunas."

Kristjan Ilvese kohta ütles Raju, et olümpiakomitee saab kahevõistlejat aidata peamiselt ühe asjaga ja selleks on raha. Eesti olümpiakomiteelt saab Ilves iga kuu 1000 eurot ettevalmistustoetust. Lisaks kuulub ta kümne Eesti talisportlase hulka, kes saavad alates 2019. aasta novembrist rahvusvaheliselt olümpiakomiteelt (ROK) iga kuu 1500 USA dollarit (umbes 1269 eurot). Veel kompenseerib ROK kõigil kümnel atleedil osalemise OMi kvalifikatsioonivõistlustel kuni 5000 dollari eest.

"Ühest riigist ongi kümme tükki maksimum, võitlesime selle nimel korralikult," sõnab Raju. "See tugi on kindlustatud kuni Pekingi olümpiamängude lõpuni. See katkeb ainult siis, kui sportlane lõpetab karjääri või ei kvalifitseeru olümpiamängudele. Kuna enamus aladel on olümpiakoht riigile, siis hiljemalt [2022. aasta] jaanuari lõpuni on nad toetuse peal."

Lisaks Ilvesele saavad ROKilt raha suusahüppaja Kevin Maltsev, kiiruisutajad Saskia Alusalu ja Marten Liiv, freestyle-suusataja Kelly Sildaru, iluuisutaja Aleksandr Selevko, mäesuusataja Tormis Laine ning laskesuusatajad Tuuli Tomingas, Johanna Talihärm ja Kalev Ermits.