INTERVJUU | Tallinnas puhkav kahevõistluse maailmameister: Norra ja Eesti sportlaste rahamured tunduvad sarnased 

Kuidas on lood survega, kui MK-sarja esikuuikus on neli norralast?

"Muidugi on surve, sest väga keeruline on mahtuda MMi koondisesse. Pinge on tuntav, kuid oled maailmas kuues, aga tiimis neljas (Björnstad saavutas lõppenud MK-sarja kokkuvõttes 6. koha – M. T.). Seega on arenguruumi ka meeskonnasiseselt. Enamasti on see hea asi, aga natuke ka lisasurve."

Norralased domineerisid eelmist hooaega täielikult. Kas teie vaatevinklist on see ainult hea või näete selles ka midagi negatiivset?

"Õnneks pole see nagu murdmaasuusatamises. Meil on veel palju erinevaid tippe, kes võivad võita. Ühel päeval võidab Akito Watabe, teisel Eric Frenzel, kolmandal Jarl Riiber. Meil on tugev tiim, kes domineerib, aga see pole veel probleem olnud. Kui nii jätkub kaks-kolm aastat, siis..."

Selline on ju plaan.

"See on plaan jah. Samas tahaks teiste riikidega võistelda. Palju lõbusam on lõpusirgel sakslasele ära teha kui tiimikaaslasele."

Eelmisel talvel tuli Norra meedias teemaks, et kahevõistluse MK-etappidel pole publikut. Miks Norra rahvast ei huvita kahevõistlus, kuigi olete maailma parimad?

"Ma pole kindel, miks see nii on. Norralastele meeldib murdmaasuusatamine. Asi on natuke ka selles, kuidas võistlusi on promotud. See on olnud väga halb nii Lillehammeris kui ka Trondheimis. Oleme juba aastaid näinud, et näiteks Trondheimis tahaks rahvas vaatama tulla, aga nad ei teagi, et võistlus toimub. See on üks põhiprobleeme. Kahevõistlus pole küll Norras suur ala, aga publikus peaks ikka rohkem saama."