Pika pausi järel taas võistlustulle astuv Neuville: tegu on väga tähtsa nädalavahetusega 

Viimati Mehhiko rallil kihutanud belglane peab eesseisvat Rally di Albat väga tähtsaks.

"Loomulikult on oluline saada rütm ja tunnetus tagasi, eriti asfaldil, kuid on hea tagasi rajal olla. Kui kalender enam ei muutu, siis on tegu väga tähtsa nädalavahetusega, sest paistab, et asfaldirallisid on aasta lõpus rohkem kui tavaliselt ning mõned väga kihvtid etapid on ees. Seega püüame sellest nädalavahetusest nii palju kasu lõigata nii palju kui võimalik ning kindlast aitab see meid ka järgmisel aastal," selgitas Neuville intervjuus portaalile DirtFish.

Kuigi autoralli MM-sarja neljal korral teisena lõpetanud ralliäss pole saanud pikka aega võistelda, on ta siiski suutnud hooaja jätkumiseks korralikult valmistuda.

Olen jõudnud küllaltki palju korda saata. Kui jälle reisida saime, proovisin erinevate masinatega ringrajal kihutada, sain kasutada tõelisi ralliautosid ning samuti sõita krossi ning kruusa- ja asfaltteedel üsna korralikult. Mul on olnud ka neli testipäeva, millest kaks kruusal ja kaks asfaldil, mis aitasid pika pausi jooksul tunnetust säilitada. Kuid võistlus on alati teistsugune, seega arvan, et neist situatsioonidest tunnen enim puudust, samuti teistega võidu kihutamisest ning kiirete katseaegade sõitmisest," lausus Neuville.

Lisaks sellele, et belglane enda vormi kohta ülevaate saab, kasutab ta rallit ka masina testimiseks.