400 meetri jooksu maailmarekordiomanikul diagnoositi koroonaviirus 

2017. aastal Londonis maailmameistritiitlit kaitsnud van Niekerk vigastas sama aasta oktoobris heategevusliku ragbimängu käigus põlve niivõrd tõsiselt, et pidi järgmised kaks hooaega täielikult vahele jätma. Tänavu tõestas sprinter aga, et ta on heale tasemele tagasi jõudnud. Veebruaris sai ta Lõuna-Aafrikas 100 meetri jooksus kirja 10,10 ning poole pikemal distantsil 20,31. Tema isiklikud rekordid neil aladel on vastavalt 9,94 ja 19,84.