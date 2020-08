Prantsusmaa karikavõitja selgus pingelise penaltiseeria järel 

PSG-le on tegu aasta kolmanda tiitlivõiduga. Eelmisel nädalal tõsteti pea kohale Prantsusmaa karikas, meistriliiga võit anti neile aprillis, mil otsustati, et hooaega lõpuni ei mängita.

Kui kodustes sarjades on PSG viimaseid aastaid täielikult domineerinud, siis Euroopas pole edu vaatamata mitmete superstaaride ostmisele suudetud saavutada. Meistrite liigas on nende laeks jäänud veerandfinaal, nii kaugele on jõutud ka tänavu. 12. augustil kohtutakse Lissabonis kaheksa parema seas Itaalia klubi Atalantaga.