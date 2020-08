Eestlane istub täna pokkeri MMil finaallauda, mängus on suured rahasummad: olen selleks valmistunud nii hästi kui võimalik  

Pokkeri MMi finaali pürgis 12 757 mängijat, lõpuks jõudis sinna vaid üheksa. Kui kõigile finalistidele on garanteeritud auhinnarahana üle 34 000 euro, siis võitja autasu suurus on ligi 509 000 eurot. 27aastane Sootla on veendunud, et ta on saanud turniiriks korralikult valmistuda ning suutnud ajastada tippvormi just turniiriks.