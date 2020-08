FOTOD | Tehtud! Ultramees Ratasepp pani 20-päevasele katsumusele vägeva punkti 

Alla 2:50 oli Ratasepa aeg jäänud ka 17. maratonil Tallinnas ja 18. maratonil Tartus, kuid nüüd ületas ta senise parima tulemuse pea pooleteise minutiga. Kas ultrasportlane plaaniski kõige kiirema jooksu viimasele päevale jätta?

Kuigi atleet tunnetas kogu katsumuse ajal, et taastumine läheb väga kiiresti ning füüsiline seisund on tänu täkkesse läinud ettevalmistusele suurepärane, siis jooksurajal ta enda nii-öelda teadlikku tagasi hoidmist ei praktiseerinud. Igaks jooksuks oli tehtud plaan ja valitud kindel tempo ning sellest hoidis ta ka kinni.

"Mul on see hea omadus ära õpitud, et oskan tempot valida ning emotsiooni najalt mingit rumalust ei tee. See on suur oskus, sest kui näiteks ultratriatloni raames lähed kellegi teise plaaniga kaasa, siis maksad selle eest väga suurt lõivu. Siin ka kuulasin ma ainult oma lihaseid, kuidas need lubavad ja nii ma toimetasin," kõneles Ratasepp.

Rait Ratasepp lõpetas Tartus oma 20 päeva pikkuse katsumuse. Foto: Mari Luud

Ta nentis, et võrreldes ultratriatlonitega, kus andmine käib hommikust õhtuni, oli seekordne katsumus vaimselt lihtne.

"Tegelikult treeningperioodil treenin ma ju päevas rohkem kui kolm tundi, tavaliselt teen siis neli või viis tundi või rohkemgi. Keeruline oli pigem füüsiliselt kogu aeg piiri peal mängida. Samas ma tunnen, et ilmselt varem poleks ma suutnud seda teha – pidin end ultratriatlonitega viima sellisele tasemele ja treenima kiiruse selliseks, et sain seda nüüd teha. Ma arvan, et veel eelmisel aastal poleks ma seda kolme tundi suutnud hoida," tõdes Ratasepp.