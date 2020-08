Colin Clark: Tänak ei tunne end Hyundaiga asfaldil kõige mugavamalt 

"Ott Tänak ei tunne end Hyundaiga asfaldil jätkuvalt mugavalt," kirjutas Clark oma rallipäeva kokkuvõttes . "Ta sõitis testikatse läbi kuuel korral, mida oli rohkem kui ühelgi teisel WRC autol, kuid ta jäi ikkagi Loubet'st kahemiilisel sõidul 0,6 sekundiga maha. See polnud see, mida me valitsevalt maailmameistrilt oleks oodanud.

See on Tänaku esimene täielikult asfaldiralli Hyundaiga ja on ilmne, et see nädalavahetus on tema jaoks ülimalt tähtis. See pole kaugeltki lõbusõit, mida me võinuks ehk arvata."