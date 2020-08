Klavani ja Cagliari peatreener vallandati, mees sai sellest teada vahetult enne mängu 

60aastane Zenga ise usub, et teda otseselt kehvades tulemustes süüdistada ei saa. Itaallane nimetati Cagliari juhendajaks märtsis, kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu sai ta klubi eest treeneridebüüdi teha alles juunis. 12 liigamänguga koguti 13 silma.

"Ma poleks saanud enamat teha. Sõlmisin lepingu, mille klauslist oli võimatu kinni pidada. Sain täna [eile] pärastlõunal teada, et jään tööst ilma. Arvan, et tõin meeskonda kirge ja professionaalsust. Igal presidendil on õigus valida, keda ta treeneriks tahab. Kindlasti olid tal põhjused, miks ta minuga nii otsustas. Vast oli minu suurim viga selle tööpakkumise vastu võtmine, sest lepingus oli klausel, mille põhjal meeskond pidanuks seitsmendana lõpetama," vahendas Zenga sõnu portaal Football Italia.