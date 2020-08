HEA TÖÖ! 16aastane tõkkesprinter püstitas Eesti rekordi 

Sven Andresoo käe all harjutav Millend saab U18 rekordeid püüda ka järgmisel aastal. Lisaks tänasele tippmargile püstitas ta eile rahvusrekordi 4 x 100 meetri jooksus. Eesti teatenelikusse, kes kamba peale staadioniringi 46,90ga läbisid, kuulusid veel Matilda Vitsut, Grette-Ly Mäesalu ja ankruvahetust jooksnud Marit Kutman. Resultaat on niivõrd võimas, et see on parem ka Eesti U20 rekordist (47,12), mis püstitati eelmisel aastal. Ka toonasesse koosseisu kuulus Millend.