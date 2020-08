Tänak on pärast esimesi kiiruskatseid rahul: kõik läheb plaanipäraselt 

Hetkel juhib rallit Thierry Neuville, ent eestlasest valitsev maailmameister Ott Tänak jääb belglasest maha vaid 3,1 sekundiga. Suuresti masina testimise ning sõidutunnetuse meeldetuletamise eesmärgil Itaaliasse siirdunud Tänaku sõnul on kõik hästi sujunud.

"Kõik on läinud plaanipäraselt. Teed on head ning õpin auto kohta palju, mis on suurepärane, kõlas Tänaku põgus kommentaar portaalile DirtFish.