Ameerika tippsprinter kritiseeris dopingukontrolli mitu korda ilmumata jätnud konkurenti: ta peab oma tegude eest vastutama 

23aastane ameeriklane tõdes ka, et talle tegid need uudised haiget, sest kui kaasmaalane peaks Tokyo olümpiamängudelt kõrvale jääma, võib USA teatekoondisel kulla võitmine raskemaks minna.

24aastast Colemani võib ähvardada kahe aasta pikkune võistluskeeld. Ameeriklane oleks eelmiselgi aastal võinud eemale jääda MMist, kuna ka toona oli ta kolmel korral dopingukontrolli ilmumata jätnud. Tol korral otsustas USA Antidopingu Agentuur (Usada) ajutise võistluskeelu siiski tühistada, sest esimene kord, kui ta kohale ei tulnud, ei mahtunud 12kuulise perioodi sisse.

Coleman võitis Doha MMil kuldmedali 100 meetri jooksus, saades kirja isikliku rekordi 9,76. Samuti tuli ta USA teatenelikuga maailmameistriks 4 x 100 meetri distantsil.

Lyles, kelle põhidistantsiks võib pidada 200 meetri jooksu - tema nimel on kõigi aegade viies tulemus 19,50 - on varem tunnistanud, et tema läbisaamine kaasmaalasega pole just kõige soojem.

"Keegi ei soovi, et kellegagi nii juhtuks. Kontrollidest puudumine on kiireim võimalus õnnetul moel võistluskeelu saamiseks. See, et nii juhtub kergejõustikumaailmas, teeb haiget," lisas ameeriklane.

Lylesil endal pole sellega suuri probleeme olnud.