Üle poole miljoni euro võitnud Eesti pokkerimängija: raha saab alati teha, kuid käevõru jääb füüsiliselt alles 

Turniiripokkeri MMi (WSOP) võitnud Sootla teenis sellega 595 930 dollarit ehk pisut enam kui pool miljonit eurot. Lisaks võitis ta esimese eestlasena maineka kuldse käevõru ja pea 13 000 eurot maksva WSOP Europe paketi. Mängija tunnistab, et rahast enam väärtustab ta just käevõru võitmist.

Sootla sõnul ta öösel suurt pidu ei teinud. "Saatsin naise turniiri ajal vanemate juurde, et saaksin üksi olla ja keskenduda. Nad vaatasid veebiülekannet, kui selgus, et olen võitnud, sõitsin taksoga neile külla. Jõime klaasikese veini ja muljetasime. Pärast läksin naisega ühele väikesele peole, tantsisime natuke ja läksin koju ära. Aga plaan on suuremalt sõpradega tähistada, aga sellega pole kiiret."