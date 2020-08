HEA TÖÖ: eestlased said Soomes ringraja meistrivõistluste etapil mitu poodiumikohta 

Kõige nooremate võidusõitjate klassis MiniGP suutis Maria Saluste (Suzuki Team Estonia) täna eilset tulemust koha võrra parandada ja soomlase Luukas Klemetti järel välja sõita teise koha. Karro Robert Jäärats langes koha võrra, viiendaks, Uku Kandelin (mõlemad Vihur Motosport) oli aga seitsmes.



Hugo-Brent Freimann (Yamaha, Vihur Motosport) oli Supersport 300 klassi sõidus taas Rasmus Nurmi ja Arttu Martikaineni järel kolmas. Klubikaaslased Andre Köster (KTM), Silvester Sarapik (Yamaha) ja Selyn Kazakova (KTM) said vastavalt neljanda, viienda ja seitsmenda koha.



Päeva naelaks olid Superstock 600 ja Superbike klasside sõidud, sest vahetult enne nende esimest sõiduvooru pöördus muidu pilvine ilm kergele vihmale. Superstock 600 võistlejad läksid juba prooviringile, kuid keerasid sealt otse boksi vihmarehve alla vahetama. Start lükati veidi edasi ja alanud võistlussõidus sai eestlastest parima tulemuse, kaheksanda koha, Jaanus Saarmaa (Suzuki, Sinilind), kellel ajasõit enda sõnul täielikult ebaõnnestus (18. aeg 20 osaleja seas), kuid kellele vihmasõit sobib. Ajasõidus temast kiirem olnud Mairon Meius (Suzuki, Sinilind) oli kümnes ja Alar Laidoner (Yamaha, Seltec Racing) 13. Õhtuses teises, kuivas sõidus, olid jõujooned taas pöördunud ning Meius oli eestlastest kiireim (14. koht), Laidoner 17., Saarmaa kukkus paar ringi enne lõppu.



"Mina olen väga rahul. Eelmise aasta Alastaro parimat ringiaega parandasin kahe sekundi võrra ja teises sõidus oli lihtsalt näha, kes on tegelikult kiirem," naljatas Meius.



Superbike’ide esimene sõit järgnes kohe Superstock 600 esimesele sõidule ja kuigi vihma enam ei sadanud, usuti sõidust tulnute arvamust, et rada on märg. Kõik eestlased vahetasid alla vihmarehvid – mõni veel täiesti viimasel hetkel. Soomlased, vastupidi, läksid rajale slikkidega, mõni veel rajaga tutvumisringilt tulles. Soomlaste leeri valik osutus tingimustele sobivamaks, sest eestlastest ei leidnud keegi vihmarehvidega rajal hoogu.