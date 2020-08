Parandus: Eesti ujumismeistrivõistlused lükati edasi siiski korraldajate soovil 

Täna võttis ujula omanik ka kordusproovid teistest basseinidest (mullivann ja kuumavee bassein). Mullivannis ja kuumavee basseinis vaba kloori sisaldus on 0, 4 mg/l (norm on 0,5- kuni 1,0 mg/l). Juhul, kui arvestada vaba ja seotud kloori määramismeetodi mõõtemääramatust (± 20%), vastasid proovid nõuetele.

"Täna kell 8.30 pidid algama Tartu Aura ujulas Eesti meistrivõistlused ujumises. Viimsi Veeklubi mehed (poisid) on valmis 200m liblikujumiseks. Segastel asjaoludel on võistluste algus edasi lükatud. Lihtsalt kurb on vaadata, kuidas meie inimestega mängitakse ja manipuleeritakse. Kõik ujujad on seda võistlust oodanud juba 4,5 kuud. Kui selline mängimine meie noortega jätkub, siis võib varsti terve põlvkonna ujujaid maha kanda," kirjutas endine tippujuja ja treener Bruno Nopponen sotsiaalmedias.