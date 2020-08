AMETLIK: Ragnar Klavani koduklubi sai uue peatreeneri 

Võistkonna senine peatreener Walter Zenga vallandati vahetult enne 0 : 3 kaotusega lõppenud matši AC Milaniga.



"Cagliaril on hea meel teatada, et ta on usaldanud meeskonna juhendamise Eusebio Di Francescole," on kirjas klubi ametlikul veebileheküljel. "Treener on jõudnud kokkuleppele, mis seob teda klubiga 2022. aasta juunini."