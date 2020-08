Suusaliit koondab suusahüppekoondise vastutava treeneri 

Nagu juunis kirjutasime, alustas Kevin Maltsev (20) hooajavälist koostööd Sloveenia tipptreeneri Vasja Bajciga ja Artti Aigro (20) Soome A-koondisega, kellega teeb kaasa kõik suvised ja sügisesed ettevalmistuslaagrid. Eesti ja Soome suusaliit on sõlminud kokkuleppe, et soomlased hoolitsevad mõlema meie koondislase eest ka talvel.

Samal teemal Talisport Eesti parimad suusahüppajad otsivad abi välismaalt, pettunud koondisetreener Jüris kaotab ilmselt töö Kuigi suusaliidust tuli Õhtulehele konkreetne info, väljendas Jüris lootust, et äkki olukord muutub. „Vahendid peaks olemas olema, kui koondisebuss võeti ära,“ ütleb Jüris. „Iseasi, kas tahetakse jätkata. Olen Keviniga rääkinud, tema tunneb muret ja oleks [minust] huvitatud. Ta saab talvel soomlaste pundiga olla, aga näeb, et keegi võiks kõrval olla.

Kevin ütles, et oleks hea, kui ma oleksin saanud Planical kõrval olla ja ise ka areneda seal. Näha, mida teised teevad. Samamoodi oleksin saanud Soomes kõrval olla ja end täiendada. See olnuks huvitav, aga ma ei tea, miks suusaliit ei näe seda.“

Suusaliidu suusahüpete ja kahevõistluse alajuht Rauno Loit: „Minule pole kumbki poiss sellist infot andnud. Kas on otstarbekas hoida inimest palgal, kui meil on soomlastega tehtud kokkulepe, et nemad hoolitsevad? Mina ütlen, et pigem ei ole, sest Artti ja Kevini suvekulud on kordades suuremad kui eelmisel hooajal.“

Täpsemalt öeldes neli korda suuremad. Loit osutab, et eelmisel aastal kulus sportlastel maist novembri lõpuni 10 000 eurot, ent tänavu samal perioodil 40 000. „Eelarve näitab 80 000, aga selle sees on ka Eesti meistrivõistluste korraldamine, noortesarjad ja kõik sellised asjad,“ märgib Loit.

Ta lisab: „Ütlesin Jaanile ka, et kui ta leiab toetaja, kes maksab palga kinni, siis palun väga. Praegu pole tal ühtki treenitavat. Raha on vaja mujale paigutada ja see pole ainult minu seisukoht.“

Küsimus pole Jürise persoonis, vaid suusaliit kaotabki ülaltoodud põhjustel suusahüppekoondise vastutava treeneri ametikoha. „See võib ajas ja ruumis muutuda,“ osutab Loit. „Äkki poisid ütlevad järgmisel kevadel, et nii ei saanud, siis on kõik võimalik.“