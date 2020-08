Hamilton avaldas imestust kolleegide käitumise suhtes 

Juuli keskpaigas peeti F1 sarjas Ungari etapp, kus kuningliku võidusõidusarja korraldajad ei käitunud sugugi nii nagu Lewis Hamilton oleks heaks kiitnud. Nimelt leidis kuuekordne maailmameister, et etapieelne rassisimiprobleemile tähelepanu pöörav aktsioon oli liiga lühike ning tundus, et korraldajad ei võta asja tõsiselt.



"Leian, et F1 tegi seekord palju-palju paremat tööd pärast seda, kui pidasime eelmisel nädalal maha pikad jutuajamised ja arutasime, kuidas saaksime ühisrinde moodustada ning teha paremat tööd," rääkis Hamilton portaalile crash.net. "Oli näha, et see oli eelmise korraga võrreldes palju professionaalsem. Olen väga uhke, et kõik sõitjad kandsid särke, kus oli loosung, mis kutsus üles rassisimi lõpetamisele. Usun, et oleme teinud arengus sammu edasi."



Kuigi kõik võidusõitjad kandsid Briti GP-l kampaaniasõnumiga särki, ei tulnud sugugi kõik kaasa aktsiooniga, et enne sõitu ühele põlvele laskuda. Üks neist sõitjatest, kes otsustas seista, oli taanlane Kevin Magnussen. "Ma ei tea, miks Magnussen seda ei teinud, ma pole temaga rääkinud," kommenteeris kaassõitja otsust Hamilton. "Aga usun, et vaikselt suudame parandada üksteise arusaamist neil teemadel."



F1 sarja liider lisas, et tema teada pole vormel-1 korraldajad teinud piisavalt teavitustööd ning mängijatega pole Black Lives Matter kampaania olulisest eraldi räägitud, mistõttu võib lihtne lahendus olla lihtsalt see, et üksteisega räägitakse rohkem.