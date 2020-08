Ott Tänak leiab, et rallidel on koroona tõttu vaja karme reegleid: see on kui ora tagumikus, ent peame seda tegema 

"Kui tahame, et MM-sari aasta lõpuni kestaks, siis peab olema kindlalt paika pandud, kuidas inimesed koroona suhtes toimivad. Meil on vaja reegleid. See on kui ora tagumikus, ent peame seda tegema, kui tahame teha sporti ning saada MM-sarja. On parem, kui meil on piirangutega rallid kui see, et keegi haigeks jääb," sõnas Tänak.