Pöörase rekordi püstitanud snuukrilegend: mulle meeldib, et publikut pole 

Rekordiliselt kiire võiduga teise ringi edenenud O'Sullivan sõnas enne MMi, et talle ei meeldi, et mängudele lubatakse vaid loetud arv pealtvaatajaid, sest see jätab mängijatest mulje, justkui oleksid nad „laborirotid“.



Snuukrilegend lisas, et ilma publikuta võistlusformaat on tema jaoks justkui puhkus ning ta saab ööbida hotellis, mis on võistluspaiga lähedal. „Varem on minu jaoks olnud keeruline saada rahu ja vaikust,“ sõnas snuukrimaailma üks tippnimesid.