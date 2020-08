Eesti meistrivõistlustel näeb ketast heitmas ka Gerd Kanterit 

Kanter, kelle nimel on kõigi aegade kolmas tulemus 73.38 ning kes on tiitlivõistlustelt 11 medalit võitnud, lõpetas profikarjääri 2018. aastal. Pärast seda on ta tegutsenud Poola kettaheitjate Piotr Malachowski ja Robert Urbaneki juhendamisega. Eesti spordilegend oli juulis pärast Heitjate seeriavõistlust naljatades vihjanud, et ta peaks comeback'i tegema.