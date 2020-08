Keset mängu köhimise eest võib nüüdsest punase kaardi saada 

Jalgpallireeglitega tegelev organisatsioon IFAB selgitas, et see liigitatakse solvava ja pahatahtliku käitumise alla.

"Nagu kõikide vigade puhul, tuleb juhtunule hinnang anda kohtunikul. Kui see juhtus selgelt kogemata või kui mängijad olid selle ajal üksteisest eemal, siis ei reageerita sellele. Kuid kui see on selgelt ebasportlik käitumine, võib kohtunik sekkuda," vahendas Ifabi teadet BBC.