Auto-Moto uudised Terviseameti esindaja Lõuna-Eesti ralli ja Rally Estonia toimumisest: asjad võivad käest minna vaid paari päevaga Kadi Parts , täna, 14:59

Rally Estonia 2019. aastal. Foto: Reigo Teervalt

Terviseameti kommunikatsiooni juht Simmo Saar sõnas, et augusti- ja septembrikuusse planeeritud Lõuna-Eesti ralli ja Rally Estonia toimumised hetkel kahtluse all pole, kuid olukord võib muutuda väga kiiresti. Ta rõhutas, et rallide toimumised ja nende tingimused sõltuvad väga suuresti inimeste vastutustundlikust käitumisest.