Snuukrilegendi tütre karmid sõnad: ta pole väärt isa ega vanaisa tiitlit 

O'Sullivan on varasemalt väitnud, et tal oli väga hea meel 42-aastaselt vanaisaks saada ning ta ei jaksa ära oodata, et kohtuda oma lapselapse Zarah-Anniga. The Sun vahendas aga snuukriässa tütre Taylor-Anni sõnul ning tema jutu kohaselt ei pea O'Sullivani jutt paika ning tagatipuks on mees olnud talle kohutav isa.

Vanemate lahkumineku järel on Taylor-Ann kohtunud oma isaga kogu elu jooksul vaid 12 korda ning The Suni väitel on O'Sullivan nendel puhkudel tütart süüdistanud selles, et ta kohtleb isa kui rahaautomaati. „Ta võib mõnede meelest olla maailmameister, aga mis puudutab minu arvamust, siis ei vääri ta seda, et teda kutsutakse isaks, veel vähem vanaisaks,“ sõnas Taylor-Ann karmilt. „Zarah-Ann kasvab üles nii, et ta ei saa kunagi oma vanaisa tundma. Ta on andnud meile nii palju lubadusi, aga tema sõnad ja teod on väga erinevad.“

Isakohustuste kohta põrutas snuukrilegendi tütar nii: „See, et mul on olnud nii s**t vanem nagu sina, on andnud mulle arusaama sellest, mis on elus oluline. Olen õppinud sinu vigadest ja tean, mis tegelikult loeb. Olen selle eest tänulik - see on ainuke väärtuslik asi, mida oled mulle andnud.“

Taylor-Ann räägib The Sunile antud intervjuus sedagi, et hoolimata kehvast isarollist lootis ta, et O'Sullivan suudab olla parem vanaisa. Selleks andis lootust O'Sullivani enda vähem kui kaks aastat tagasi tehtud sõnavõtt, kus ta tunnistas, et pole tütrega nii lähedane kui tahaks. Inglane lisas, et ta tahaks olla osa ka oma lapselapse elust.

Snuukriässa tütre sõnul andis see kommentaar talle lootust, et nad suudavad varasematest erimeelsusest üle saada ja olla õnnelik perekond. „Kui teatasin oma rasedusest, oli Ronnie poolt olemas huvi selle vastu,“ räägib Taylor-Ann. „Üks tema sõber helistas mulle paar korda ja ütles, et Ronnie on väga elevil sellest, et temast saab vanaisa. Oleksin pidanud teadma, et mul ei tasu oma lootusi üles kruvida. Ta küll ütles ajakirjanikele, et on kurb meie senise suhte pärast ja ta väga tahaks mu tütart näha, aga see oligi kõik. Kogu see asi oli vaid show. Ta pole minuga kordagi isiklikult ühendust võtnud. See murdis mu südame,“ tunnistas naine.

Nüüdseks on Taylor-Ann oma isa telefoninumbri ära kustutanud ja lõpetanud temaga igasuguse suhtluse. Kuigi noor ema on endiselt õnnetu selle üle, et suhe isaga niimoodi kulges, on ta enda sõnul tänu sellele õppinud oma tütart veel rohkem hindama. Praegu töötab Taylor-Ann Uberi juhina, aga kui O'Sullivan peaks kunagi oma tütrelt küüti tahtma, siis seda Taylor-Anni sõnul ei juhtuks. Zarah-Anni kasvatab snuukriässa tütar koos oma partneri Naihan Chowdhuryga.