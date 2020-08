Konkurendid usuvad, et Hamilton on peatamatu 

Hamilton rääkis samale portaalile, et talle ei meeldi, kui tal on nii suur edu, vaid ta eelistaks, et saaks teiste sõitjatega ikka võrdsemalt võidu kihutada. „See ei ole see meistritiitli peale toimuv heitlus, mida ma lootsin,“ sõnas britt. „Eelistaksin palju parema meelega seda, et mul oleks väga tasavägine võitlus nende kahega (Verstappeni ja Leclerciga- toim). Just see on see, mis mulle meeldib.“