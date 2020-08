Meistrite liigas kehtivad uuel hooajal karmid reeglid: matšid toimuvad isegi juhul, kui tiimil on välja panna kõigest 13 mängijat 

Mõistagi puudutab see ka käputäit Eesti klubisid, kes löövad kaasa Meistrite ja Euroopa liiga eelringides.

Dokumendis tuuakse muu hulgas välja, et kui koroonaviiruse levikust tingitud (liikumis)piirangud ning eeldusel, et erandeid ei tehta, tuleb võõrustajaklubil leida võimalus pidada mäng neutraalsel väljakul, mis võib asuda teises riigis. Kui seda ei suudeta, kirjutatakse neile tabelisse 0 : 3 kaotus. Meenutuseks: Eestis kehtib riigipiiri ületamisel endiselt liikumisvabaduse piirang 14 päeva nendest riikidest tulnutele, kus haigestumus 100 000 kohta on suurem kui 16.