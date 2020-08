Rally Estonia piletid lähevad nagu soojad saiad. "Meie abiliin hakkas kell 7.30 helisema ja minu meelest heliseb siiani." 

"Oli oodata, et huvi on suur," märkis Rally Estonia pressiesindaja Margus Kiiver Õhtulehele. "Kahjuks oli ka tõrkeid, aga monitoorisime olukorda ja üritasime pidevalt mingeid probleeme lahendada. Enamuse saime ka jooksvalt tehtud.

Rally Estonia Facebooki lehe hommikuse postituse kommentaariumist leiab tekkinud tehnilise probleemi tõttu nii mõnegi krõbeda sõnavõtu. Kui palju pahameelt jõudis otsemat teed pidi korraldajateni?

"Ei salga, et oli ebaviisakamaid inimesi ka," tunnistas Kiiver. "Tunnustan veelkord neid, kes selliste inimestega tegelesid. Nad on täna väga professionaalselt käitunud. Mindi rahulikult lahku ja üritati probleemidele lahendusi leida. Mõnes mõttes saan aru, et inimene ärritub, aga abiliinil frustratsiooni välja elamine pole minu hinnangul päris see koht."

Margus Kiiver. Foto: Tiit Tamme

Ta lisas: "Vabandan omaltpoolt veelkord kõigi kees, kes on pidanud ootama ja närviliselt arvutit põrnitsema. Kurb, et see on juhtunud, aga tõesti üritasime jooksvalt probleeme lahendada. Tahaks loota, et kõik, kes tahavad rallile tulla, said passi."