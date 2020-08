Soome ralliäss usub, et ülikiirete teedega Rally Estonial kihutamine saab olema tõsiseks proovikiviks 

Koroonaviiruse pandeemia tõttu pandi hooaeg pausile märtsis, kui keset Mehhiko rallit otsustati, et sellistes tingimustes rallit sõita ei saa. Seega saab septembri alguses Rally Estoniaga läbi ligi poole aasta pikkune ootus ning piloodid saavad taas kõige suuremas sarjas kihutama hakata. M-Spordi piloot Lappi arvab, et kiiretel asfaltteedel võib kohanemine osutuda raskeks.

Lappi valmistub ralliks Soomes, kus kihutab sel laupäeval Jämsän Äijät Rallil. Eestis on M-Spordi piloot võistelnud kahel korral ja ta usub, et Rally Estonial on kohal tulihingelised fännid.