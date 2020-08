Rafael Nadal jätab koroonaohu tõttu USA lahtised vahele 

34aastane Nadal andis otsustest teada sotsiaalmeedia vahendusel. "Pärast pikka mõtlemist otsustasin, et ma ei mängi tänavustel USA lahtistel. Maailmas on olukord väga keeruline, koroonaviirusesse nakatunute arv suureneb ning paistab, et meil pole õnnestunud see kontrolli alla saada," kirjutas hispaanlane Twitteris.