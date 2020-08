Norra rallitäht selgitas Hyundais põrumist: masin ei sobinud asfaldil mu sõidustiilile 

Eelmisel aastal WRC-hooaja kokkuvõttes neljandaks tulnud Andreas Mikkelsenile selleks aastaks tehasetiimis töökohta ei leidunud. Kolmel korral autoralli MM-sarja üldarvestuses pronksi võitnud norralane pole tänavu osalenud ühelgi etapil ja viimasel kuul töötab ta Pirelli rehvide testijana. Mehe sõnul läksid tal eelmised aastad mõneti aia taha, kuna Hyundai ei sobinud ta sõidustiiliga.

"Viimastel aastatel oli mul Hyundaiga asfaldil probleeme. Citroeniga sain juba 2017. aastal Saksamaa etapil väga hästi hakkama ja ka tänavu on testides kõik korras. Olen seda tunnet igatsenud," ütles Mikkelesen portaalile DirtFish.

Mehe sõnul pole Citroen siiski täiesti ideaalne. "Tõsi, alajuhitavust on rohkem kui viimati. Aga minu sõidustiili arvestades on sellega lihtsam sõita kui Hyundaiga."

"Saksamaal juhtisime ja olime lõpuks teised. Mõned nädalad hiljem olin taas asfaldil, kuid see ei lõppenud hästi. Minu meelest see tõestab, et Hyundai ei sobinud minu sõidustiilile. See lihtsalt ei toiminud. See ei öelnud midagi selle kohta, milline sõitja ma olin," võttis Mikkelsen kokku.

Norra rallitähe tulevik on lahtine. Mees on tõdenud, et tal on raha WRC-masina rentimiseks, kuid tahab seda teha omadel tingimustel. "See peab olema koostöö tehasetiimiga. Kui ma toon tulemuse, siis nad annavad mulle tulevikus sõitjakoha. Masinad on praegu väga kallid ja oleks naeruväärne raha lihtsalt raisata," ütles ta.