M-Sport koondas neljandiku töötajatest. Tegevdirektor Wilson: seis on keerulisem kui iial varem 

"Ma ei salga, et see on raskeim otsus, mida olen äritegevuse ajal teinud," ütles Wilson DirtFishile. Koroonapandeemia pärast rahalistesse kitsikustesse saatunud M-Sport koondas hiljuti 63 töötajat.

M-Spordil ei ikalda ainult rallis. GT-s teevad nad koostööd Bentleyga ja vormel E võistlustel Jaguariga, kuid mõlemad sarjad on hetkel koroonaviiruse tõttu pausil.



"See pole ainult ralli, see on kõik. Nagu ma ütlesin, seis on keerulisem kui iial varem," nentis Wilson. Sellal kui Hyundai ja Toyota WRC-tiimid testivad, siis M-Sport pole peale märtsi rajal käinud.

"Aga me oleme ennegi keerulistes olukordades olnud ja need üle elanud. See on praegune eesmärk. Me peame sellest läbi tulema ja kaitsma nii paljusid töökohti kui suudame," tõdes ta.